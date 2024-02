Prințul William a adresat mulțumiri oamenilor care au transmis mesaje de susținere atat pentru soția sa, Catherine, dupa ce aceasta a fost operata, cat și pentru tatal sau, Regele Charles, dupa diagnosticul primit de monarh de la medici. Diagnostic despre care s-a aflat public la inceputul acestei saptamani. Anunțul ca Regele Charles are cancer a […] The post Primul mesaj public al prințului William, dupa ce tatal sau, Regele Charles, a primit diagnosticul de cancer – VIDEO first appeared on Ziarul National .