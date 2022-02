Cancer. Vase de sânge cu misiune specială: a transporta limfocitele ”ucigașe” care distrug celulele canceroase Cercetatorii de la doua prestigioase instituții medicale din Franța au studiat modul in care limfocitele ”ucigașe” au acces la tumori pentru a le distruge. Ei au identificat ca anumite vase sanguine au rolul de vehicul care transporta limfocitele ”ucigașe”. Cu cat sunt mai multe vase de acest tip, cu atat un numar mai mare de limfocite ”ucigașe” patrund in tumori și le distrug. Celule ucigașe, ”natural killer”, sunt limfocite ale sistemului imunitar, care au rolul de a neutraliza celulele infectate de virusuri, bacterii, dar și celule canceroase. Echipa, coordonata de Jean-Philippe Girard, director… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

