- Ministerul Comertului din China a anuntat duminica ca se opune ferm celor mai recente reglementari ale Statelor Unite impotriva Huawei si ca va lua toate masurile necesare pentru a proteja drepturile si interesele firmelor chineze, transmite Reuters.

- Reporter: Unii analisti vorbesc despre un regres al globalizarii din cauza pandemiei. Sunteti de acord si, daca da, de ce? Remarcati o revenire a statului-natiune sau este prea devreme sa spunem asa ceva? Bruno Tertrais: Globalizarea va inregistra partial un regres, dar nu va disparea. Tendinta este…

- Germania pune la indoiala acuzatii ale Statelor Unite potrivit carora un laborator chinez s-ar afla la originea pandemiei noului coronavirus si apreciaza ca aceste acuzatii sunt o incercare de deturnare a atentiei de la esecul Washingtonului de a controla epidemia, dezvaluie in editia de vineri Der…

- Point Roberts este o exclava, adica partea unui stat sau entitați administrativ-teritoriale care nu are legatura pe uscat cu teritoriul de baza al acestuia, fara a fi o insula. Se afla in extremitatea sudica a peninsulei Tsawwassen, la sud de Vancouver ( Columbia Britanica, Canada) „Cel mai sigur loc…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a avertizat joi ca vor trebui sa treaca "inca multe saptamani" inainte de redeschiderea completa a frontierei dintre Canada si Statele Unite, inchisa deplasarilor neesentiale de peste trei saptamani din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Justin…

- Val de critici dupa decizia Statelor Unite de a nu mai da bani la bugetul Organizației Mondiale a Sanatații. Americanii spun ca OMS a gestionat prost criza COVID-19 și a ascuns adevarul despre coronavirus, pentru a menaja regimul comunist de la Beijing.

- Un medicament experimental produs de compania Gilead Sciences pentru pacientii cu forme severe de infectii Covid-19 a avut o eficacitate promitatoare, dand sperante ca in curand va exista primul tratament pentru noul coronavirus, transmite Bloomberg. Studiul publicat in New England Journal…

- Inchiderea temporara a frontierei dintre Canada si Statele Unite pentru deplasarile 'neesentiale' ar urma sa intre in vigoare in noaptea de vineri spre sambata, pentru a lupta impotriva propagarii noului coronavirus, a indicat joi premierul canadian Justin Trudeau, transmite AFP, citata de Agerpres.…