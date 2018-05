Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai bune jucatoare de tenis ale Romaniei au raspuns prezent convocarii pentru barajul de accedere in Grupa Mondiala principala: Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu si Mihaela Buzarnescu s-au reunit la Cluj, sub comanda capitanului-nejucator Florin Segarceanu si a Alinei Tecsor (detalii…

- Femeia in varsta de 33 de ani a fost externata luni din spitalul din Salisbury si dusa intr-o locatie sigura. Iulia sustine ca a fost tratata "cu o experienta clinica evidenta si cu multa bunatate" in Marea Britanie. Prin intermediul unui comunicat transmis de politia britanica, Iulia Skripal…

- Diplomații ruși expulzați din Statele Unite ajung la Moscova. Primul avion cu diplomați a ajuns la Moscova duminica dimineața. 46 dintre cei 60 de dimplomați expulzați ca urmare a otravirii fostului spion Serghei Skripal, au ajuns pe Vnukovo din Moscova, scrie AFP, citat de Agerpres. Avionul, un Il-96,…

- Procurorul special Robert Mueller a emis citatii prin care solicita documente, inclusiv unele care au legaturi cu Rusia, despre afacerile familiei presedintelui Donald Trump, in cadrul investigatiei privind ingerintele Moscovei in campania electorala, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a reactionat, vineri, dupa ce presa spaniola a anuntat ca Neymar ar putea ajunge pe Santiago Bernabeu vara viitoare. Ca de obicei, francezul a fost retinut, dar a precizat ca suma vehiculata, in valoare de 400 de milioane de euro, va fi platita…

- Echipa de hochei pe gheata a Canadei, campioana olimpica, a cucerit medalia de bronz a turneului masculin de la Jocurile Olimpice 2018 de iarna de la PyeongChang, dupa ce a invins in finala mica Cehia cu scorul de 6-4 (3-1, 0-0, 3-3). Fara vedetele din NHL, Canada, care a fost eliminata surprinzator…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat marti o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei, relateaza dpa. Legea are drept scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, scrie Petro Porosenko intr-o postare pe Twitter.…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…