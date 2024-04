Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a adoptat sambata, 20 aprilie, un proiect de lege care lanseaza un ultimatum catre TikTok, ce prevede interzicerea aplicatiei in Statele Unite, cu exceptia cazului in care reteaua de socializare intrerupe legaturile cu compania-mama, ByteDance si, in sens mai…

- Camera Reprezentantilor a adoptat, sambata, un proiect de lege care lanseaza un ultimatum catre TikTok, ce prevede interzicerea aplicatiei in Statele Unite, cu exceptia cazului in care platforma intrerupe legaturile cu compania-mama ByteDance si, in sens mai larg, cu China.

- WhatsApp si Threads, doua dintre platformele sociale detinute de Meta, nu mai sunt disponibile in mod oficial utilizatorilor de iPhone din China. Asta dupa ce autoritatile au obligat Apple sa le scoata din App Store, invocand motive de securitate nationala. „Administratia Spatiului Cibernetic din China…

- Masurile, in vigoare de joi, au fost impuse General Atomics Aeronautical Systems, care produce sisteme aeriene fara pilot, si a producatorului de vehicule militare General Dynamics Land Systems, o unitate a General Dynamics. China a spus ca vanzarile de arme ”intervin serios” in afacerile sale interne…

- Populara aplicație TikTok a ajuns in centrul atenției in ceea ce privește modul in care algoritmul sau selecteaza conținutul pentru utilizatori, atat pe subiecte sensibile, cum ar fi depresia adolescenților, cat și pe dezbateri globale controversate, cum ar fi razboiul Israel-Hamas. Oficialii americani…

- O inițiativa legislativa a unui fost ministru liberal majoreaza drastic pedepsele pentru traficul de droguri, dar, totodata, introduce in sfera infracțiunilor foarte grave amenințarea, șantajul, proxenetismul și exploatarea cerșetoriei, și propune majorarea sancțiunilor cu inchisoarea. Fostul ministru…

- Valabilitatea permisului de conducere se va prelungi pana la 15 ani in loc de 10, daca un proiect adoptat de Senat se va transforma in lege. Insa, in cazul persoanelor cu varsta de peste 70 de ani valabilitatea va scadea la 5 ani, iar șoferii de 80 de ani vor avea permisul valabil doar 2 ani.

- Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun, care interzice vanzarea catre minori a tigarilor electronice, a fost adoptat, marti, cu majoritate de voturi, de plenul Camerei Deputatilor, fiind admise si mai multe amendamente care au fost respinse…