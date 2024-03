Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege potrivit caruia operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, tratare, dezmembrare a vehiculelor scoase din uz sunt obligati sa semnalizeze activitatea pe care o desfasoara, prin indicarea pe panouri montate in…

- Proiectul modificarii legii RCA a fost adoptat luni de Senat, prima camera sesizata, cu 56 de voturi „pentru” și 32 de „abțineri”. Un amendament la proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA) pentru prejudicii produse terților…

- Conform propunerii legislative, „prezenta ordonanta de urgenta se aplica pana la data de 31 decembrie 2024”. Social-democratii au transmis, intr-un comunicat de presa, ca „„decizia PSD vine in urma numarului mare de solicitari din partea cetatenilor pentru mentinerea limitarii adaosului comercial la…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 451 alin. (2) din Legea minelor nr.85/2003, in sensul includerii redeventei miniere obtinute din activitati de exploatare a apelor minerale terapeutice, in acelasi regim derogatoriu de la prevederile art. 307 alin. (2) din Ordonanta de…

- Senatul a adoptat astazi propunerea legislativa care prevede dublarea amenzilor pentru incalcarea normelor de conviețuire sociala, ordinea și liniștea publica. Inițiativa extinde aplicabilitatea legii și in mediul rural, spre deosebire de reglementarea actuala care se limiteaza la urban. Organizarea…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 38/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. Propunerea legislativa…

- Senatul american condus de democrați a adoptat marți un pachet de ajutor de 95,34 miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan, dar cresc indoielile cu privire la soarta legislației in Camera Reprezentanților controlata de republicani, transmite Reuters. Parlamentarii au aprobat masura cu 70-29…

- La jumatatea anului trecut RAR a implementat posibilitatea concilierii intre clienții nemulțumiți și operatorii economici din zona de competența a Registrului Auto Roman, aceasta soluție devenind o cale reala pentru rezolvarea mai rapida a problemelor celor care reclama posibile nereguli cu care s-au…