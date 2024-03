Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți, amendamentul depus de grupul PSD la Legea de aprobare a OUG 5/2024, prin care termenul de aplicare a masurii limitarii adaosului la alimentele de baza se va prelungi pana la 31 decembrie 2024.

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 451 alin. (2) din Legea minelor nr.85/2003, in sensul includerii redeventei miniere obtinute din activitati de exploatare a apelor minerale terapeutice, in acelasi regim derogatoriu de la prevederile art. 307 alin. (2) din Ordonanta de…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 38/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. Propunerea legislativa…

- Camera Deputatilor a adoptat marți, 27 februarie, in calitate de for decizional, proiectul de lege care interzice vanzarea tigarilor electronice tinerilor sub 18 ani, iar legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.Legea extinde interzicerea vanzarii tigaretelor electronice, a flacoanelor…