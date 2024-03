Reguli noi la RCA: Păgubiții vor primi maxim 400 de euro pentru reparații în regie proprie Proiectul modificarii legii RCA a fost adoptat luni de Senat, prima camera sesizata, cu 56 de voturi „pentru” și 32 de „abțineri”. Un amendament la proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA) pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie a fost adoptat luni de Senat, avand ca obiectiv clarificarea și fiscalizarea daunelor auto. Potrivit amendamentului, despagubirile pentru reparația vehiculelor avariate pot fi achitate, la cererea persoanei prejudiciate, prin decontare directa, cu condiția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

