Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei in Libia, vazand in acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP."Consider astazi ca Turcia joaca in Libia un joc periculos si contravine tuturor angajamentelor sale asumate in…

- Pe 21 iunie 1982, Parisul canta si dansa pentru prima oara marcand Sarbatoarea Muzicii in ziua solstitiului de vara. Pentru a aniversa in acest an dificil sarbatoarea muzicii, European Broadcasting Corporation (EBU - Uniunea Europeana de Radio si Televiziune) - organizatie din care face parte si Radio…

- Tema audierii vizeaza "analiza principalelor concluzii ale Raportului de tara al agentiei americane de rating Standard&Poors, respectiv mentinerea ratingului suveran al Romaniei la nivelul BBB, precum si aspecte referitoare la perspectiva negativa generata de scaderea veniturilor bugetare ca…

- O confruntare de proportii a fost anuntata in Murgeni, judetul Vaslui, intre clanul Sandu si clanul Murui. Aproape 200 de persoane sunt asteptate sa se incaiere pe strazi, informatia fiind dezvaluita de membri ai ambelor clanuri. Anuntul vine dupa ce a joi seara membrii celor doua clanuri s-au luptat…

- Grecia va plati cazarea oricarui turist care, in timpul vizitei in aceasta tara, este depistat pozitiv cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al guvernului elen, Stelios Petsas. "Am facut-o in trecut si o vom face in continuare. Ne asteptam la mult mai…

- Medicul chirurg Catalin Barbulescu de la Spitalul Universitar de Urgența din București a fost infectat cu noul coronavirus, iar in seara de luni a murit. Doctorul avea 65 de ani, suferea de mai multe afecțiuni și s-a infectat cu noul coronavirus dupa ce a luat contact cu o pacienta infectata. El s-a…

- Municipalitatea spune ca reprezentarile de pe panourile stradale ar trebui inlocuite cu imagini care sa-i omagieze pe medici, dar fara sa-i jigneasca pe bucureșteni. In același timp, McCann Romania, compania de publicitate care a creat campania din care fac parte și ilustrațiile cu medici prezentați…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat duminica increderea ca Washingtonul va da unda verde Israelului in doua luni pentru a merge mai departe cu anexarea de facto a unor parti din Cisiordania ocupata, potrivit Reuters. Palestinienii si-au exprimat indignarea fata de planurile…