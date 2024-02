Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat a Romaniei de aproximativ 37,6 milioane euro (187 de milioane lei), destinata sprijinirii producatorilor de tomate si de usturoi in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, arata comunicatul de presa al Executivului european. Schema a fost…

- Un taxi autonom Waymo, apartinand grupului Alphabet, firma-mama a Google, a fost vandalizat si incendiat de catre mai multe persoane, in weekend, la San Francisco, in California, fara ca cineva sa fie ranit, in timp ce circula in oras fara pasageri la bord, relateaza AFP.

- Pe 6 februarie, intr-o intersectie din San Francisco, o masina autonoma apartinand Waymo, companie detinuta de Alphabet, a lovit un biciclist. Biciclistul a scapat cu rani usoare, care nu i-au pus viata in pericol, conform raportului intocmit de echipajul de politie care a realizat constatarea de la…

- Camera Nationala pentru Solutionarea Litigiilor din cadrul FRF, intrunita miercuri, a decis ca FC Dinamo sa primeasca interdictia de a efectua transferuri de jucatori in calitate de club cesionar in urmatoarele doua perioade de transfer. Decizia poate fi contestata. Decizia a fost luata in urma litigiului…

- „Nu va suparati, astazi la ora 8:30 in Guvernul Romaniei am cerut ministrului de Finante sa vina cu impactul bugetar si daca putem suporta sau nu. Deci parerea mea e ca voi da o ordonanta de urgenta foarte curand ca scutirea de impozit de pana la 2.000 sa fie pana la 3.000 de lei. Astept de la Ministrul…

- Conducerea Spitalului Municipal Barlad anunta ca a dispus deschiderea unei anchete interne dupa ce doi angajati ai unitatii sanitare au fost filmati in timp ce bruscheaza si ii vorbesc urat unui batran care a ajuns in urgenta si care nu se putea tine pe picioare. Cei doi angajati care apar in imaginile…

- Eurodeputata Eva Kaili, acuzata de corupție, nu scapa de procedura de ridicare a imunitatii parlamentare. Cererea facuta de catre eurodeputata a fost respinsa de catre de Tribunalul din cadrul Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), fiind catalogata drept una inadmisibila. Eurodeputata Eva Kaili…

- DNA cere anchetarea fostului premier Florin Cițu și a foștilor miniștri ai Sanatații, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, in cazul cumpararii de vaccinuri anti-Covid. Cererea DNA de urmarire penala fata de senatorul PNL Florin Citu in dosarul vaccinurilor anti-Covid a ajuns la Senat. Documentul prezinta…