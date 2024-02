O maşină autonomă Waymo a lovit un biciclist Pe 6 februarie, intr-o intersectie din San Francisco, o masina autonoma apartinand Waymo, companie detinuta de Alphabet, a lovit un biciclist. Biciclistul a scapat cu rani usoare, care nu i-au pus viata in pericol, conform raportului intocmit de echipajul de politie care a realizat constatarea de la fata locului. Waymo explica cum masina companiei astepta sa treaca un camion pentru a patrunde in intersectie si cum aceasta nu a vazut ca, imediat in spatele camionului, mai venea si un biciclist. Masina a franat puternic cand a observat, intr-un final, biciclistul, insa nu a reusit sa evite impactul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 24 ianuarie 2021, cand urma sa aiba loc cununia civila cu actuala sa soție, un barbat plecat cu mașina ca sa-l ia pe naș de la serviciu a reușit performanța de a comite mai multe infracțiuni, dupa ce a provocat nu mai puțin de patru accidente rutiere. In timp ce se deplasa cu autoturismul…

- In ziua de 24 ianuarie 2021, cand urma sa aiba loc cununia civila cu actuala sa soție, un barbat plecat cu mașina ca sa-l ia pe naș de la serviciu a reușit performanța de a comite mai multe infracțiuni, dupa ce a provocat nu mai puțin de patru accidente rutiere. In timp ce se deplasa cu autoturismul…

- Un barbat in varsta de 54 ani din localitatea bihoreana Surduc este cercetat pentru tentativa de omor dupa ce, luni dupa-amiaza, a intrat intentionat cu masina in vecinul sau, care circula pe marginea drumului cu copilul de 2 ani in spate, informeaza Bihoreanul. Momentul a fost surprins de camerele…

- Un adolescent de 14 a fost ranit, dupa ce a fost lovit de mașina cand se juca pe strada, in Filipestii de Padure, judetul Prahova, potrivit News.ro. Articolul Adolescent de 14 ani, lovit de o mașina cand se juca pe strada. Baiatul, transportat la spital apare prima data in Money .

- Polițiștii din Sangeorz-Bai s-au sesizat din oficiu și au intocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe pe numele unui șofer care a provocat luni seara un accident de circulație. Vizat de comiterea faptei este un barbat de 67 de ani, din Maieru care, in timp ce…

- Un biciclist a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina in Gherla. Accidentul s-a produs joi seara, in jurul orei 17.50. Un conducator auto in varsta de 39 de ani, domiciliat in Gherla, care circula cu un autovehicul pe strada Gelu din municipiu, ajuns la intersecția cu strada Clujului, a acroșat…

- In seara de 05 decembrie a.c., in jurul orei 19:00, un șofer in varsta de 50 de ani din Targoviște a acroșat cu automobilul un barbat in varsta de 76 de ani. Incidentul s-a produs in apropierea Spitalului Județean, pe strada Vasile Voiculescu. Din pricina impactului, barbatul de 76 de ani a fost ranit…