- Vineri, crestinii sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica, zi care marcheaza inceputul culesului viilor. In aceasta zi, femeile se roaga pentru a avea copii, iar cei care vor sa se casatoreasca, pentru a-si gasi perechea, potrivit credinței populare. Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta…

- Pe 8 septembrie, in fiecare an, este sarbatorita Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica. Sarbatoarea are loc la trei saptamani de la Adormirea Maicii Domnului, praznuita pe 15 august.Exista numeroase tradiții și obiceiuri care sunt respectate pe 8 septembrie. Spre exemplu, oamenii merg la…

- „CU IUBIRE” – este cea mai recenta piesa interpretata de Florin Gherlea lansata in data de 8 septembrie de Sfanta Maria. Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului este sarbatorita pe 8 septembrie atat in biserica ortodoxa, cat și in cea catolica. Aceasta sarbatoare este praznuita in Rasarit din…

- An de an, Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului este sarbatorita pe 8 septembrie. Aceasta sarbatoare este trecuta cu cruce in calendarul ortodox, iar romanii respecta o serie de tradiții și obiceiuri de Sfanta Maria Mica 2023. Iata care sunt cele mai importante in randul creștinilor! Sfanta…

- Nașterea Maicii Domnului este sarbatorita vineri, pe 8 septembrie. Mai multe tradiții trebuie respectate in aceasta zi, potrivit credinței populare. In popor, in funcție de zona din care faceți parte, exista o serie de tradiții și superstiții legate de aceasta sarbatoare a Sfintei Maria, pe care oamenii…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea, pomenirea celor intre sfinti Parintii nostri Alexandru, Ioan si Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului.Sfantul Alexandru, arhiepiscopul ConstantinopoluluiDe origine modesta si lipsit de stiinta cartilor, dar prin virtutile si harismele sale apostolice, sfantul…

- Crestinii ortodocsi si catolici sarbatoresc duminica Schimbarea la Fata a Domnului, ce aminteste de o minune a lui Iisus, sarbatoare numita in popor Pobreajenul si considerata a marca despartirea de vara.

- Sfintii Petru si Pavel se serbeaza, anual, pe data de 29 iunie. In aceasta zi, crestinii ortodocsi țin cont de o serie de tradiții și superstiții. Pe langa acestea, pot rosti și o rugaciune puternica de Sfinții Petru și Pavel, despre care se spune ca te ferește de farmece, vraji si blesteme. Rugaciunea…