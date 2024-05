Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 25 aprilie, sunt sarbatoriți Sfantul Cuvios Vasile de la Poiana Marului și Sfantul Apostol și Evanghelist Marcu. Este sarbatoare cu cruce neagra in Calendarul ortodox. Rugaciunea vindecatoare pe care este bine sa o rostești astazi.

- Sfantul Calinic de la Cernica este praznuit de catre Biserica Ortodoxa Romana in ziua de 11 aprilie, in fiecare an. Episcopul a trait in secolul XVIII și este o figuta importanta pentru romani.

- Azi, de Sfintii Ioan Casian si Gherman, este sarbatoare cu cruce albastra pentru crestinii ortodocsi. Cuviosi Ioan Casian și Gherman din Dobrogea sunt praznuiți pe 29 februarie in anii bisecți, iar in anii nebisecti – pe 28 februarie. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi.

- Fantezia unei relații perfecte inseamna sa ceri idealul de la viața. De ce ar trebui sa se intample așa? “Nu e corect!” sau “Este prea mult!” inseamna deseori “Lumea nu ar trebui sa fie așa cum este”. In realitate, lucrurile care nu sunt frumoase li se intampla oamenilor buni, de cele mai multe ori…

- Astazi, 26 februarie 2024, Biserica Ortodoxa Romana il praznuitște pe Sfantul Ierarh Porfirie. Acesta renunța la viața sa indestulata la varsta de 25 de ani și va merge in pustietatea Egiptului, apoi in Gaza ca și episcop, unde paganii se aflau la conducere.

- Rugaciunea „Tatal nostru” este rostita in mai mult de 132 de limbi intr-o biserica speciala, unde oamenii se aduna pentru a-și aminti invațaturile pe care Iisus Hristos le-a dat pe pamant. Limba romana este foarte asemanatoare cu una dintre ele. La Biserica Pater Noster de pe Muntele Maslinilor,…

- Se crede ca rugaciunea Sfintei Cruci indeparteaza orice rau din casa. Tot ce trebuie sa faci este sa o citești trei zile la rand. Rugaciunea, postata de usd24.ro, a fost distribuita de Manastirea Vladiceni , unde slujește preotul Calistrat. “Sa se scoale Dumnezeu, si sa se risipeasca vrajmasii Lui,…

- An de an, la data de 3 februarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox, Sfantul și Dreptul Simeon și Sfanta Prorocita Ana. Iata acatistul pe care este bine sa il citești in aceasta zi!