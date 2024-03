Stiri pe aceeasi tema

- An de an, la data de 2 martie, Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfinții Nicolae Planas și Teodot. Se știe despre Sfantul Nicolae Palas ca este cel ce este cunoscut ca fiind ocrotitorul persoanelor casatorite, dar și ai tinerilor ce iși doresc sa faca acest pas. Iata rugaciunea puternica care te ferește…

- An de an, la data de 1 martie, in Biserica Ortodoxa este praznuita Sfanta Mucenita Evdochia, cea careia Dumnezeu i-a daruit harul invierii morților. Iata ce rugaciune importanta catre aceasta este bine sa rostești in aceasta zi ca sa-ti daruiasca vindecare grabnica!

- An de an, la data de 25 februarie, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Iata care este rugaciunea pe care trebuie sa o rostești pentru ințelepciunea minții!

- Zi de mare sarbatoare in Calendarul Ortodox astazi, 12 februarie 2024. Creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Meletie, cel care este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz. Rugaciunea puternica pe care sa o rostești pentru vindecarea bolilor.

- In fiecare an pe data de 22 ianuarie, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Apostol Timotei, care face parte dintre cei 70 de Apostoli pe care Domnul i-a trimis pentru a propovadui Evanghelia. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi. Se spune ca te poate ajuta sa gasești rezolvare la orice…

- An de an, la data de 17 ianuarie, este praznuit Sfantul Antonie cel Mare. Totodata, acest sfant este considerat sfantul care ii scapa pe credincioși de farmece și blesteme. Iata rugaciunea puternica pe care este bine sa o rostești astazi pentru a scapa pe credincioși de farmece și blesteme!

- In fiecare an pe data de 10 ianuarie, Biserica Ortodoxa Romana cinstește doi sfinți - Cuviosul Antipa de la Calapodești și Sfantul Grigorie de Nissa. Ce rugaciune e bine sa rostești astazi pentru infaptuirea miracolelor.

- Sfantul Proroc Daniel, ocrotitorul tinerilor, praznuit pe 17 decembrie: Rugaciunea care te va ocroti de orice primejdiePe data de 17 decembrie, anual, Biserica Ortodoxa il cinstește pe Sfantul Proroc Daniel, ocrotitorul tinerilor, al tuturor celor aflați in primejdii, dar si al celor plecati in strainatate.…