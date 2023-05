Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Irodion de la Lainici Sfantul Irodion s-a nascut in 1821 la Bucuresti, primind la botez numele de Ioan. Auzind de faima Manastirii Cernica, s-a dus acolo sa-l intalneasca pe Sfantul staret Calinic. Cu multa dorire in suflet pentru viata monahala, la varsta de 22…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Mucenici din Axiopolis (Cernavoda): Chiril, Chindeu și Tasie Acești sfinți au suferit moarte martirica in vremea imparatului Dioclețian, in cetatea Axiopolis de langa Cernavoda, respectiv Durostorum. Din cei care au patimit aici, Chiril, Chindeu și Tasie, ale caror nume…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Ierarh Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei Sfantul Teodor s-a nascut in satul Sicheot din Galatia (in Asia Mica). Pe cand se afla inca in pantecele maicii sale, aceasta a avut o vedenie in care i s-a descoperit ca fiul ei avea sa fie daruit cu har de la Dumnezeu.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta si Marea Marti, pomenirea celor zece fecioare Permanenta priveghere pentru o buna intalnire cu Domnul Aceasta pilda este una dintre cele mai frumoase din Sfanta Scriptura, care ne vorbeste despre Imparatia lui Dumnezeu, despre cea de-a Doua Venire, ea surprinzand starea…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium Sfantul Mucenic Irineu, a fost episcop in orasul Sirmium – astazi Sremska Mitrovita Serbia – din provincia romana Pannonia Inferioara, raspandind cu succes crestinismul in acele tinuturi si calauzindu-i pe oameni pe calea mantuirii.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil A doua zi dupa Buna Vestire a Preacuratei Fecioare Nascatoare de Dumnezeu, Biserica a hotarat a sarbatori Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil cu cantari de lauda, cinstind pe bunul vestitor de bucurie. Pentru ca se cuvine aceluia a fi cinstit…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Mucenici Agapie, Plisie, Timolau și cei impreuna patimitori Acesti sfinti mucenici au primit martiriul in vremea imparatiei lui Diocletian (284-305), in Cezareea Palestinei, din porunca guvernatorului Urban. Agapie era din cetatea Gaza, Timolau din Pont, Plisie (Puplie)…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Martinian Devenit monah la varsta de 18 ani, Cuviosul Martinian a petrecut 25 de ani in infranare si rugaciune, vietuind intr-o pestera din apropierea Cezareei Palestinei. Dumnezeu l-a invrednicit cu darul tamaduirii si multi oameni au dobandit vindecare prin rugaciunile…