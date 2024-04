Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mucenic Agapie și cei impreuna cu dansul Sfintii Mucenici Agapie, Plisie si Timolau au trait pe vremea imparatului Diocletian (284-305). Mucenicul Agapie era nascut in cetatea Gaza. El era un barbat cinstit si incercat intre crestini si admirat pentru nevointa sa cea purtatoare…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia In vremea imparaților pagani ai Imperiului Roman, numeroase și sangeroase prigoniri s-au abatut asupra creștinilor și foarte mulți marturisitori ai lui Hristos au indurat moarte de mucenici pentru statornicia lor in credința cea…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Timotei Sfantul Cuvios Timotei – 21 februarie Despre Sfantul Cuvios Timotei din Simboli nu se cunosc foarte multe lucruri. Ceea ce ne-a ramas marturie peste veacuri sunt faptele minunate, inalțimea virtuților la care a ajuns și minunile pe care le-a savarșit in…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Apostol Onisim, ucenicul Sfantului Apostol Pavel Sfantul Apostol Onisim in tinerețe a fost rob al lui Filimon, un creștin din orașul Colose. In urma unei greșeli pe care a facut-o fața de stapanul sau a fugit la Roma, unde a fost intemnițat alaturi de Sfantul Apostol Pavel.…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Mucenița Agata Sfanta Mucenița Agata (sau Agatia) s-a nascut in anul 235 in cetatea Panormos (astazi Palermo din Sicilia). Ea era o femeie foarte frumoasa și foarte bogata. Era creștina și trai o viața curata și cu fagaduința de aș darui viața in totalitate lui Hristos,…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfinții Mucenici Doctori fara de arginți Chir și Ioan Sfinții Doctori fara de arginți Chir și Ioan, facatori de minuni, au suferit martiriul in timpul imparatului Dioclețian (secolul al IV-lea). Sunt numiți doctori fara de arginți, deoarece ii ingrijeau pe cei bolnavi fara sa…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Maxim Marturisitorul CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Maxim Marturisitorul s-a nascut in anul 580, in Constantinopol, intr-o familie nobila. A intrat in monahism in manastirea Chrysopolis. Misiunea principala a Sfantului Maxim Marturisitorul a fost apararea dreptei credințe…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Cuvioasa Nina Primii creștin au aparut in Iviria (veche denumire a Georgiei) inca in anii 40 dupa Hristos. Totusi, Evanghelia a devenit cunoscuta tuturor mult mai tarziu, incepand cu secolul al IV-lea, prin propovaduirea Sfintei Nina, „cea intocmai cu Apostolii”. Ea a fost…