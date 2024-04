CALENDAR ORTODOX 2024: Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Mucenița Alexandra, imparateasa Sfanta Mucenița Alexandra a fost soția imparatului Dioclețian (284-305). Dupa abdicarea acestuia in anul 305, in urma sa la tron a urmat Maximian Galerius (305-311) „un pagan fanatic, de asemenea un soldat aspru și feroce”. Acesta a devenit ginerele imparatului Dioclețian casatorindu-se cu fiica acestuia,Valeria, pe care insași tatal ei a obligat-o sa se casatoreasca […] Citește CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Mucenița Alexandra, imparateasa in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

