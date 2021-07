Stiri pe aceeasi tema

- Avertizare COD ROȘU de inundații pana la ora 15,00 pe Raurile din bazinele hidrografice: Geoagiu (Manastirea – afluent al raului Mureș) – bazin amonte S.H. Valea Manastirii FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe…

- Vineri 16 Iulie orele 12:00, Prefectul Jud. Alba a convocat la Ocoliș mai mulți factori de decizie, conducatori ai structurilor ISU Alba, Jandarmerie, Poliție Locala și Județeana, drumuri județene și naționale, „Cupru Min”- Abrud. Ca urmare a masurilor dispuse și a faptului ca fenomenele meteorologice…

- In calendarul ortodox din luna iulie 2021 sunt noua sarbatori: O singura sarbatoare din luna lui Cuptor este cu cruce roșie iar celelalte opt sarbatori sunt de cruce neagra. Sfantul Ilie – 20 iulie, cruce roșie Sfantul Ilie a trait in Regatul de Nord al lui Israel, in vremea regelui Ahab. A fost fiul…

- Meteorologii anunța ca in cursul nopții a intrat pe teritoriul Romaniei un ciclon dinspre Marea Neagra, despre care se știe ca este foarte puternic, dupa ce a trecut prin Bulgaria, pe la Varna. Acesta ar putea aduce furtuni, avertizeaza meterologii. In Romania, ciclonul va ramane cel puțin pana vineri…

- Iunie este a șasea luna a anului in calendarul Gregorian și una dintre cele patru luni gregoriene. In Romania, luna iunie, popular, se numește Cireșar. Sunt cinci sarbatori creștine importante in luna iunie 2021. Luna Iunie este dedicata Sfintei Inimi a lui Iisus, a carei zi de sarbatoare este sarbatorita…

- Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetica a publicat raportul anual al amenințarilor in limba romana. Acest raport anual lansat de Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetica (ENISA) ofera o prezentare generala cu privire la amenințarile din zona securitații cibernetice, prezentand…

- Sambata, 8 mai, este sarbatorita Ziua Mondiala a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii. Aceasta zi este dedicata personalului și voluntarilor Mișcarii Internaționale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii care intervin și susțin persoanele afectate de COVID-19, care, cu responsabilitate și daruire duc la indeplinire…

- Calendar creștin ortodox / Calendar Bisericesc luna Mai. Este luna florilor, ceam mai iubita din an și mai este cunoscuta si ca Florar. Aceasta luna are 31 de zile; ziua are 14 ore, iar noaptea are 10 ore. In luna mai, in acest an, are loc cea mai importanta sarbatoare a creștinatații ortodoxe: Invierea…