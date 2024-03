Infrastructura din Sectorul 5 al Capitalei se imbunatațește vizibil! Muncitorii au inceput asfaltarile și au trecut deja și la schimbarea gardurilor, acolo unde situația o cere. Lucrari importante in Sectorul 5! Locuitorii din Sectorul 5 s-au trezit peste noapte cu o imbunatațire a infrastructurii. Straduțele dintre blocuri primesc no straturi de asfalt, iar parcarile au inceput sa fie trasate. Lucrari importante in Sectorul 5 al Capitalei Așadar, putem spune ca lucrarile de primavara au inceput in Sectorul 5 al Capitalei, pastorit de Cristian Popescu Piedone . Parcarile dintre blocuri au primit…