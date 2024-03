Stiri pe aceeasi tema

- FOTO Veteranul de razboi Ioan Loghin, a plecat sa lupte in armata ingerilor: Eroul care avea corpul plin de schije, a fost inmormantat astazi la Farau, cu onoruri militare Veteranul de razboi Ioan Loghin, a plecat sa lupte in armata ingerilor: Eroul care avea corpul plin de schije, a fost inmormantat…

- Moșu' Loghin s-a nascut la 1 mai 1921, la Farau, intr-o familie numeroasa, cu unsprezece copii.Experiența sa de razboi poate fi oricand un scenariu de film. A fost incorporat in 1942, la Batalionul 5 Vanatori de Munte "Avram Iancu" Abrud.Picioarele ciuruite erau intoarse invers, in spate, cu tot cu…

- Ioan Loghin, veteranul de razboi din Alba care a trait 7 decenii cu schije in corp, a plecat sa lupte in armata cerului. Peste 2 luni ar fi implinit 103 ani! Ioan Loghin, veteranul de razboi din Alba care a trait 7 decenii cu schije in corp, a plecat sa lupte in armata cerului. Peste 2 luni ar fi implinit…

- Veteranul de razboi Ioan Loghin, din Farau, județul Alba, cunoscut ca eroul care avea corpul plin de schije, a parasit aceasta lume, marți, 12 martie 2024, la varsta de aproape 103 ani. Povestea de viața a bravului erou a fost una impresionanta, brazdata de foarte multe incercari. In ultimii ani ai…

