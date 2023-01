Stiri pe aceeasi tema

- Asociațiile de proprietari din Craiova și nu numai, trebuie sa incheie un protocol cu Poșta. Unele dintre ele au primit formularul necesar incheierii acestuia.De ce este necesar acest protocol. Pentru ca, proprietarii vulnerabili vor primi in anul 2023 un sprijin pentru plata facturilor la energie in…

- Postul județean de televiziune ITV a acordat in aceasta seara spațiu Asociației romanilor refugiați și expulzați in 1940 filiala Carei pentru a se face cunoscute demersurile pe care le vor intreprinde romanii umiliți și discriminați de actualul guvern. Legea 154 a fost votata și publicata in Monitorul…

- Asociația 21 Decembrie 1989 București solicita Guvernului Romaniei ca pe durata razboiului ruso-ucrainean pana la restabilirea pacii, sa suspende procedurile de acordare a cetațeniei romane și sa dispuna verificarea individuala a tabloului cetațeniilor acordate in ultimii 5 ani pentru persoane din spațiul…

- In cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Campina din 20 decembrie, a fost aprobat și acordul de cofinanțare incheiat cu Asociația HEARTH București in vederea depunerii pentru finanțare prin PNRR a proiectului ”Universul feminin in arta”.

- Țara Hațegului iși menține titul de destinație ecoturistica, cel puțin pana in anul 2024, arata Ministerul Turismului. Statutul de destinație ecoturistica se acorda pentru o perioada de maximum trei ani, cu posibilitatea prelungirii ulterioare. Conceptul de Destinație Ecoturistica a aparut…

- Locotenent-colonelul in rezerva, Igor Susarencu a demisionat din cadrul Ministerului de Interne in ianuarie 2022, odata cu venirea PAS la guvernare. Recent, acesta a aderat la Asociația „Scutul Poporului” și a fost ales vicepreședinte. „Ceea ce se intampla acum in țara nu poate sa continue, iar fara…

- Asociația ,,Direcția pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor” , cu sprijinul primariei Rașnov desfașoara pe raza orașului campanii periodice de colectare a animalelor fara stapan. Numai, astazi, au fost adunați șase caini fara stapan, din diferite zone ale orașului, in fucție de sesizarile facute…

- Asociația pentru Energie Curata și Combaterea Schimbarilor Climatice lanseaza luni campania ”Eficient și Solidar = Responsabil” prin care iși propune inlocuirea a minim 100 000 becuri cu filament cu unele pe baza de LED care consuma de opt ori mai puțin pentru o calitate a iluminatului identica, potrivit…