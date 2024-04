Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Brailei Marian Dragomir a anuntat ca unul dintre cele opt tramvaie noi care vor ajunge la Braila produse la Astra Vagoane Arad va purta numele artistului brailean Nicu Alifantis. „PRIMA VESTE BUNA CU TRAMVAIE NOI: – inca 8 tramvaie noi – tot cu fonduri europene – produse tot in Romania la…

- Autoritațile din orașul Braila au decis sa boteze tramvaiele, achiziționate cu fonduri UE, dupa numele unor personalitați, fiii ai locului, precum Ana Aslan, Maria Filotti, Panait Istrati, Mihail Sebastian, Haricleea Darclee, Fanuș Neagu, Johnny Raducanu sau Nicu Alifantis.

- ”Colegii mei de la CNAIR, in urma cu o saptamana au terminat evaluarea lucrarilor de la pod. Exista neconformitati pe care cei care au realizat aceasta lucrare trebuie sa le indrepte (..) dupa care vom trece receptia acestei lucrari. Pana cand aceste neconformitati nu sunt inlaturate si lucrarile in…

- Fiu al Dunarii de la porțile Orientului, Panait Istrati s-a nascut in 10 august 1884 la Braila și a dat ortul popii in 16 aprilie 1935, la București. Sa desfacem in cuvinte viața impresionanta a acestui povestitor cu patru clase care a nemurit Romania și

- La 8 luni de la inaugurarea podului suspendat peste Dunare de la Braila, au fost observate noi porțiuni de asfalt care sunt lasate, la rampa de urcare de pe malul brailean, iar aceste denivelari au peste 10 centimetri, a relatat Monitorul de Braila.Deși a fost inaugurat cu mult fast in iulie 2023, Podul…

- Referitor la informațiile aparute in spațiul public despre situația derularii contractului pentru proiectarea și construcția Podului Suspendat peste Dunare de la Braila, CNAIR face urmatoarele precizari: Pentru finalizarea tuturor lucrarilor prevazute in contract, Antreprenorul mai are de efectuat urmatoarele…

- CNAIR susține ca siguranta celor care circula pe podul suspendat peste Dunare de la Braila „nu este pusa in pericol absolut deloc”. Contractul nu este finalizat, iar receptia lucrarilor se va face doar dupa indeplinirea tuturor standardelor de calitate.

- Nicu Alifantis se apropie de aniversarea a 70 de ani insa, pentru admiratorii melodiilor sale inconfundabile, la fel de importanta e implinirea a cinci decenii de intensa activitate artistica. In ceasul bilanțului, Alifantis duce mai departe un numar admirabil de apariții scenice live, mai precis 5864.…