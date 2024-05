La mulți ani, Nicu Alifantis, la 70 de ani: „Nu am nostalgii ori regrete!” Va sărbători așa cum și-a dorit Unul dintre cei mai iubiți artiști romani, Nicu Alifantis implinește astazi 70 de ani. O varsta pe care o sarbatorește așa cum și-a dorit, in mijlocul celor care il iubesc, la Opera Naționala din București. Cantautorul va canta de ziua sa alaturi de Orchestra instituției, trupele Fragile Band și proiectele sale, ZAN și Simphonicu. Cantareț, compozitor și poet, om de teatru, Nicu Alifantis implinește astazi 70 de ani și 50 de ani pe scena teatrului și cea muzicala. In toata aceasta perioada, s-a straduit sa popularizeze spectacole de calitate, recomandate prin numele și renumele sau. La mulți ani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Moroșanu și Georgiana, de profesie medic stomatolog, se cunosc din adolescenta. Au o relație de peste 2 decenii, sunt casatoriți din 2012 și au 2 copii – Natalie, in varsta de 13 ani, și Nicolas, in varsta de 2 ani. Sportivul a recunoscut ca in casnicia lui nu e totul numai lapte și miere.„Mereu…

- Indragita interpreta Alice Ghile a fost dinstinsa cu Trofeul „Potcoava de Aur”, premiu pe care l-a primit la București, in cadrul unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate muzicii populare romanești. „Aș vrea sa incep prin a ii mulțumi bunului Dumnezeu pentru bucuria pe care mi-a facut-o…

- Brigitte Pastrama a laudat-o pe Sara, fiica ei, pentru rezultatele pe care le are la școala din Dubai. In varsta de 16 ani, tanara se afla acum in perioada examenelor, iar mama ei spera sa le treaca cu brio pe toate. In urma cu mai bine de un an de zile, Brigitte Pastrama s-a mutat in Dubai, in Emiratele…

- Nicolae Furdui Iancu iși aniverseaza 45 de ani de la inceputul carierei sale, in seara de Paște, 5 mai 2024, la TVR 1. Cantece, dansuri și multe surprize, atat pentru spectatori cat și pentru public vor avea parte pe parcursul emisiunii. „In seara de Paște, duminica, 5 mai 2024, de la ora 21.00, pe…

- NIcu Alifantis implinește 70 de ani și 50 de ani pe scena teatrului ori cea muzicala. In toata acesta perioada s-a straduit sa popularizeze spectacole de calitate, recomandate prin numele și renumele sau. Mai nou, muncipalitatea braileana, urbea unde s-a nascut și format artistul folk, duce umele artistului…

- Doru Viorel Ursu, fost ministru de Interne, judecator militar si autor, a murit, a confirmat familia. Cu profunda tristete, anuntam trecerea la cele vesnice a domnului Doru Viorel Ursu, o figura marcanta a vietii politice si juridice romanesti. Doru Viorel Ursu s-a nascut la Drobeta Turnu Severin pe…

- Primul ministru civil al Apararii , din Romania, in cabinetul Vacaroiu, Gheorghe Tinca, a incetat din viața astazi. Gheorghe Tinca avea 82 de ani. Era nascut pe 21 septembrie 1941, la București A fost diplomat de cariera, cu gradul diplomatic de ambasador, ocupand funcții de director, director general…

- "Ne-a parasit doamna Ioana Bogdan, o personalitate deosebit de importanta a Televiziunii Romane. Ii datorez enorm și am colaborat permanent cu domnia sa din 1975. Mulțumesc, Ioana pentru tot, o sa-mi fie foarte dor de tine. Dumnezeu sa te odihneasca-n pace!", a scris Nicu Alifantis. "Sunt OAMENI datorita…