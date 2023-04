Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 31 martie 2023, in Sala Mare a Consiliului Județean Buzau, in prezența a peste 400 de persoane implicate in procesul de invațamant, s-a desfașurat, la inițiativa Inspectoratului Școlar Județean Buzau, o ampla dezbatere pe tema proiectelor Legilor educației (invațamantul preuniversitar și invațamantul…

- Preotul Mihail Milea a fost ales joi, 30 martie, cu unanimitate de voturi, președinte al Crucii Roșii – filiala Buzau, in cadrul unei ședințe care a avut loc la Sala Mare a Consiliului Județean Buzau. Cu aceasta ocazie, noul președinte a rostit un mic discurs in care a facut referire la ajutorul lui…

- Faptul ca orice cetațean, indiferent de calitațile și de orientarile care il deosebesc de alții, are dreptul la proteste și la exprimarea dezacordului cu ceea ce se intampla in jurul lui a fost, este și va fi incontestabil, inclusiv pentru societatea moldoveneasca. Aceasta o spune orișicine, care macar…

- Joi, 16 martie, incepand cu ora 12.00, 350 de membri ai Sindicatului Invațamantului Preuniversitar „Prof. I. Neacșu” vor participa la pichetarea Prefecturii. Sindicatul buzoian, organizație reprezentativa a salariaților din invațamant, a hotarat in ședința Colegiului Liderilor, desfașurata in data de…

- Intr-o luna plina de evenimente dedicate dragostei, Ellie White iși sfatuiește fanii sa iubeasca in fiecare zi. „Cand totul in jurul tau se prabușește, cand nu-ți mai gasești echilibrul și te simți dezorientat/a, cand gustul amar nu-ți mai parasește buzele și simți ca fericirea te-a trecut cu vederea,…

- Ministerul Sanatații a finalizat, vineri, 3 martie, evaluarea cererilor de finanțare pentru investiții menite sa reduca incidența infecțiilor nosocomiale in spitale. Pe lista obiectivelor selectate pentru finanțare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) se afla și Spitalul Județean de…

- Primarii, viceprimarii, consilierii județeni și consilierii locali ai PNL Buzau s-au reunit vineri, 17 februarie 2023, in Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzau pentru a-și alege conducerea pentru viitorii patru ani. Liga Aleșilor Locali ai PNL Buzau este constituita din toți reprezentanții…

- In anul in care se implinesc 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, instituțiile de cultura subordonate Consiliului Județean Buzau desfașoara programul cultural-educativ „Hai sa dam mana cu mana la Muzeul Județean”, ediția a VI-a, dupa o pauza de doi ani generata…