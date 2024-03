Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii IMM din Romania vor putea obține granturi printr-un nou program Startup Nation 2024, cu un buget de 400 de milioane de euro, din fonduri europene, aprobat de Comisia Europeana, a declarat, sambata, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu.

- Romania a incasat 22,846 miliarde lei din alocarea din cadrul Politicii de Coeziune 2014-2020 si a ajuns la un grad de absorbtie de 95%, a anuntat, luni, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, informeaza AGERPRES . „Romania a incasat, pana la acest moment, 22,846 miliarde euro…

- Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat ca acțiunea de sprijin a companiilor care produc valoare adaugata in Romania va continua, pentru ca este o industrie care aduce un aport in PIB de peste 25%.

- Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și al Proiectelor Europene, a fost recent invitat in emisiunea Puterea Știrilor. In cadrul acesteia, ministrul a vorbit despre momentul in care se va incepe incarcarea cardurilor sociale cu acest ajutor financiar. Citește și Bancnote false puse in circulatie in…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, caruia ii solicita precizari privind proiectele de infrastructura "fazate" și asigurarea necesarului de cofinanțare pentru județul Suceava."Sunt deosebit de bucuros ...

- ”Romania primeste cu titlu de prefinantare suma de 288 milioane de euro din partea Comisiei Europene. Aceasta prefinantare va contribui la accelerarea punerii in aplicare a masurilor-cheie, investitii si reforme incluse in noul capitol REPowerEU”, precizeaza ministerul. ”Aceasta suma, care va fi…

- Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat ca Romania are peste 1 miliard de euro pentru panouri fotovoltaice și anveloparea caselor. Aceste vocuhere vor putea fi folosite doar de romanii care produc energie pentru consum propriu.

- Pentru proiectele europene din exercițiul financiar 2014-2020, Romania a ajuns la un grad de absorbție de 93,2% pe fondurile de coeziune, anunța Adrian Caciu, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene din Romania.