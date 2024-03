Stiri pe aceeasi tema

- "Intorcandu-ma la cum s-a incheiat anul 2023. Nu sunt atat de convins ca rezultatele din trimestrul IV prezentate de Institutul National de Statistica sunt rezultate foarte corecte din perspectiva realitatii. O sa vedem asta in ajustari, pentru ca acolo avem doar un PIB semnal. Din calculele mele nu…

- “Daca vrem o Romanie dezvoltata, trebuie sa iesim din paradigma saraciei. Paradigma saraciei este si include in ea inclusiv acel deficit de 3% cu orice pret. O sa incep abrupt cu aceasta abordare ca sa intelegem unde suntem. De fiecare data Romania, cel putin de cand a intrat in Uniunea Europeana,…

- Inflația a reprezentat o provocare majora in ultimii doi ani nu numai pentru Romania, iar una dintre prioritațile Guvernului a fost sa adopte masuri capabile sa limiteze impactul acesteia asupra cetațenilor. Principiul de baza este ca, in momentele complicate, solidaritatea reprezinta singurul raspuns…

- "Am reusit cea mai mare absorbtie de fonduri europene din istoria noastra. Ne-a ajutat PNRR-ul pentru ca am avut un mecanism pe care l-am agregat in interiorul Guvernului. Am avut un ministru la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, domnul Bolos, care a inteles si venea din interiorul mecanismului,…

- Romania a ajuns pe locul 2 in Uniunea Europeana din perspectiva valorii nominale a absorbtiei de fonduri europene pe programele din Politica de Coeziune 2014-2020, a anuntat, vineri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu.

- Romania a ajuns pe locul 2 in Uniunea Europeana din perspectiva valorii nominale a absorbției de fonduri europene pe programele din Politica de Coeziune 2014-2020, anunța vineri ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu. „La acest moment, Romania a primit peste 23,112 miliarde euro…

- Victor Negrescu, singurul europarlamentar roman care a prezentat județul Alba in plenul Parlamentului European și a ridicat problemele comunitații la nivelul legislativului european, organizeaza duminica, 21 ianuarie, la Alba Iulia, un eveniment special in cadrul caruia iși va prezenta raportul de activitate,…

- Produsul Intern Brut a ramas stabil, atat in Uniunea Europeana, cat si in zona euro, in trimestrul trei din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, dupa un avans de 0,5% in UE si de 0,6% in zona euro, in perioada aprilie – iunie 2023, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica…