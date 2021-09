Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a confirmat vineri seara semnificația vizitei pe care șefa Comisiei Europene o va face in Romania pe 27 septembrie. „Doamna Ursula von der Layen si-a anuntat programul si va veni in Romania pe 27 septembrie, ceea ce inseamna ca PNRR este aprobat pentru Romania, asa cum am spus. Si cealalta…

- Dan Petrescu, ​antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat joi seara, dupa înfrângerea din meciul cu Jablonec, scor 0-1, ca el nu poate avea un impact foarte rapid asupra echipei si ca încearca sa repare ce a facut greșit Marius Șumudica, cel pe care l-a înlocuit pe banca ardelenilor.Dan…

- Doina Hrehoreț este botoșaneanca fiind singura femeie chirurg din Europa de Est care face transplanturi de ficat. Alaturi de alți medici a reușit sa salveze la București șase vieți in cateva ore.

- Cea de-a 16-a ediție a Ideo Ideis Festivalul Național de Teatru Tanar, cel mai mare eveniment dedicat educației alternative pentru adolescenți, s-a desfașurat intre 9 și 15 august in Alexandria și inca 8 orașe din țara – București, Bacau, Baia Mare, Botoșani, Brașov, Buzau, Constanța și Sibiu. Festivalul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit luni, la sediul MAE, pe rectorul Agentiei Universitare a Francofoniei (AUF), Slim Khalbous, discutiile reconfirmand atasamentul Romaniei pentru promovarea acestei miscari, inclusiv prin organizarea, la Bucuresti, in format hibrid, in perioada…

- Casa de Cultura ”Mihai Ursachi” a Municipiului Iași organizeaza in perioada 15 Iulie – 08 August, in cadrul Galeriei ”La Gard”, expoziția ”Valeriu Gonceariuc. 80 de ani de viața. 50 de ani de creație”. Expoziția cuprinde 17 planșe cu 33 de reproduceri dupa cele mai reprezentative lucrari ale pictorului.…

- Prima etapa a sezonului fotbalistic 2021-2022 a pornit la drum la Botoșani, joi, și se va încheia luni seara, în București, cu partida Dinamo - Voluntari.Între aceste zile-limita se va parcurge un drum în care va încapea grosul rundei. Vineri au loc primele partide…