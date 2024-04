Stiri pe aceeasi tema

- Tanar de 32 de ani, banuit de furtul a 6500 de lire in comuna Mihai Eminescu, saltat de polițiști și dus in arest Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr.1 Botoșani au anunțat astazi ca la data de 16 martie a.c., in jurul orei 21:00, au identificat, in municipiul Botoșani, pe strada Sucevei,…

- Șofer din comuna Mihai Eminescu beat crița la volan. Polițiștii au vrut sa-l duca la spital, dar a refuzat Duminica, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Mihai Eminescu, un autoturism condus de un barbat, de 37 de ani, din aceeași localitate.…

- Primul liberal care a renunțat la funcția din PNL Botoșani dupa intrarea in partid a lui Valeriu Iftime este și primul care și-a anunțat transferul la PSD. Verginel Gireada a facut public ieri, in cadrul ultimei ediții ”Botoșaneanul TV”, ca la alegerile din 9 iunie va candida pe lista social-democraților…

- Romania va continua sa sprijine Republica Moldova in procesul de negociere a aderarii la Uniunea Europeana, a transmis prim-ministrul Marcel Ciolacu, la intrevederea pe care a avut-o, la Palatul Victoria, cu ministrul Afacerilor Externe de la Chisinau, vicepremierul Mihai Popsoi, aflat in vizita oficiala…

- ”Intalnire constructiva cu omologul meu din Republica Kazahstan, Marat Karabayev, aflat intr-o vizita oficiala in Romania! Am discutat despre oportunitatile de cooperare in domeniul transporturilor de marfuri pentru spatiul Romania- Marea Neagra- Regiunea Caucaz- Marea Caspica- Republica Kazahstan,…

- Primarul comunei Frata, Cristian Cherecheș, prezent in acest moment la București, tocmai a anunțat ca, oficial, comuna a trecut cu bine toate fazele de verificare a documentațiilor pentru reabilitarea zonei centrale. „Reabilitare zona centrala și inființare spații verzi pentru recreeze in localitatea…

- Ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, și omologul sau moldovean, Nicu Popescu, au avut o intrevedere, marți, la București, fiind abordate o serie de teme, de la avansarea dosarului privind aderarea la UE pana la proiectele comune.