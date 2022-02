Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana ar putea propune inghețarea fondurilor structurale ale Uniunii Europene pentru Ungaria și Polonia inainte de luna aprilie. Anunțul a fost facut marți comisarul pentru buget Johannes Hahn. Polonia și Ungaria au incalcat un nou regulament al UE care leaga plata fondurilor din bugetul…

- Parlamentul a decis schimbari in programa școlara, incepand cu 2023. Modificarile vor viza programa școlara pentru anul 2023 – 2024, an in care vor fi introduce competențele de mediu. Propunerea legislativa pentru introducerea educației pentru mediu in invațamantul primar și gimnazial a fost votata…

- Se modifica programa școlara: Competentele de mediu vor fi incluse din anul scolar 2023-2024 in programul elevilor Se modifica programa școlara: Competentele de mediu vor fi incluse din anul scolar 2023-2024 in programul elevilor Prin adoptarea unei propuneri legislative care vizeaza modificarea Legii…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca ceea ce a propus el este un ”punct zero”, ca, de acum inainte, in blocurile noi sa nu mai fie instalate centrale individuale. Ministrul a precizat ca nu va exista o taxa pe centralele existente, pana cand…

- Politic Stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi libera, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astazi noiembrie 23, 2021 15:27 Propunerea ministrului interimar al Muncii, Raluca Turcan, ca ziua de 29 noiembrie 2021 sa fie zi libera a fost introdusa pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astazi.…

- In privința programului de guvernare, PNL s-a impus in fața PSD și a ramas propunerea liberalilor: 7% pentru investiții și fara taxe noi.In continuare, liberalii și social-democrații se bat pentru ministerele de forța și ministerele care impart banii. Ministerul cheie al momentului este Justiția. Pentru…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat joi seara, ca Nicolae Ciuca a fost propus și votat in forul de conducere al partidului ca varianta de premier, urmand ca acesta sa se implice mai departe, 100%, in negocierile cu PSD și UDMR pentru formarea noului Guvern. Chestionat daca s-a razgandit in privința…

- PSD l-a propus pe Leonardo Badea ca ministru al Finanțelor daca postul va reveni partidului, potrivit surselor G4Media.ro. Badea, actual viceguvernator al Bancii Naționale (BNR), a fost șeful Autoritații pentru Supraveghere Financiare (ASF) care tolerat apariția problemei City Insurance, compania de…