Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii si PSD merg pe liste comune la alegerile europarlamentare, anunța Nicolae Ciuca citat de Agerpres. Intrebat daca poate exista un risc de sanctiune din partea electoratului liberal, el a raspuns: „Exista acest risc pe care il asumam pentru un lucru foarte bine asumat: stabilitatea tarii si…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca propune ca lista pentru alegerile europarlamentare sa fie deschisa de o femeie care sa nu fie membra a PSD sau a PNL. “Propunerea mea este ca lista de europarlamentare sa fie deschisa de catre o femeie independenta de cele doua partide”,…

- Lista comuna PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare ar putea fi deschisa de o femeie, independenta de cele doua partide. Liberalii și social-democrații se reunesc pentru a valida deciziile luate de liderii coaliției, miercuri dimineața, in privința comasarii alegerilor. „Propunerea mea e ca lista…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, inaintea ședinței conducerii PSD in care va fi aprobata alianța electorala cu PNL pentru europarlamentare și comasarea scrutinului cu localele, ca vrea ca lista comuna pentru Parlamentul European sa fie deschisa de „o femeie independenta de cele…

- Nicolae Ciuca, președintele PNL, a declarat miercuri ca in ședința coaliției de guvernare a fost luata decizia ca formațiunea pe care o conduce sa aiba liste comune cu PSD la alegerile europarlamentare. Liberalul a menționat ca dezbaterile de azi au ca scop „stabilitatea țarii și a guvernarii”.

- Conducerile PSD și PNL vor oficializa cel mai probabil, miercuri, comasarea alegerilor locale cu alegerile europarlamentare, au declarat surse din coaliția de guvernare pentru Știripesurse.ro. Scrutinul va avea loc pe 9 iunie și deja liderii celor doua partide, Nicolae Ciuca, respectiv Marcel Ciolacu,…

- Carțile sunt aproape facute in ceea ce privește comasarea alegerilor europarlamentare cu locale. Maine, potrivit surselor noastre, liberalii se intalnesc in ședința in jurul orei 11.00 de unde liderul Nicolae Ciuca va obține mandat sa discute cu Marcel Ciolacu scenariul comasarii alegerilor europarlamentare…

- Structura naționala de conducere a PMP a votat lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024. Lista va fi deschisa de europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP.„Structura naționala de conducere a PMP a votat lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din iunie…