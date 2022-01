Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț Vâlcea se delimiteaza de poziția exprimata de Camera de Comerț și Industrie a României, prin conducatorul ei vremelnic Mihai Daraban, în articolul „Je suis Ciuca!” publicat pe site-ul instituției, se arata într-un comunicat transmis HotNews.ro.„Prin…

- Factura la gaz de 54.000 de euro pentru o școala din Romania pentru consumul pe o singura luna. Liberalizarea pieței de energie: O catastrofa naționala Factura la gaz de 54.000 de euro pentru o școala din Romania pentru consumul pe o singura luna. Liberalizarea pieței de energie: O catastrofa naționala…

- Realizator: Constanta Comanici – Spitalul din Barlad, judetul Vaslui a facut demersuri pentru a redeschide pentru pacienti o sectie non-COVID, in conditiile in care numarul cazurilor de coronavirus este in scadere in judet. Mai mult, oamenii erau nevoiti sa mearga zeci de kilometri pentru a se trata…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat duminica dimineața, 5 decembrie, dupa ce in Romania au fost confirmate primele doua cazuri de infectare cu Omicron , ca veștile bune in acest moment sunt ca „cele doua persoane au simptome minore”, iar „una dintre ele este asimptomatica”. „Nu sunt probleme…

- Brutarii anunța prețuri mai mari cu 10-15% la paine, in aceasta perioada, dupa ce costurile de producție au scapat de sub control. Chiar și așa, acestea nu au cum sa fie acoperite, mai ales ca totul s-a scumpit chiar și de pana la 12 ori, cum este cazul curentului electric, dar lista vizeaza și graul,…

- Acum un an, fostul avocat iesean a fost condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare. Mihail Vlasov a fost acuzat ca si-a insusit sume incredibile de bani din bugetul Camerei de Comert a Romaniei, pentru a le juca la jocuri de noroc. De 10 luni, dosarul executarii acestuia se plimba intre Iasi si Bucuresti …

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat scumpirea gigacaloriei livrate de toate CET-urile din tara, cele mai mari cresteri fiind la Oradea, Arad si Barlad, se arata intr-un comunicat al ANRE, remis, joi, AGERPRES. Acesta nu este pretul final platit de populatie, ci…