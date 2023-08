Stiri pe aceeasi tema

- Pietele bursiere europene s-au retras marti, in timp ce investitorii s-au pregatit pentru date semnificative privind inflatia care urmeaza saptamana aceasta si au reactionat la un anunt soc privind impozitarea bancilor din Italia, transmite CNBC.Indicele paneuropean Stoxx 600 s-a inchis in…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,7% si majoritatea sectoarelor au fost in declin. Actiunile tehnologice au condus pierderile, cu o scadere de 1,8%, deoarece perceptia globala a ramas negativa dupa ce agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a retrogradat ratingul de credit…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 1,5%, iar actiunile miniere au inregistrat cea mai mare crestere, de 3,7%, toate sectoarele si bursele majore avand o evolutie pozitiva. Inflatia preturilor de consum din SUA a incetinit la o valoare anuala de 3% in iunie, sub asteptarile consensului de analisti,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis vineri in urcare cu 1,2% si toate sectoarele si bursele majore au fost in teritoriu pozitiv. In prima jumatate a anului, indicele a avansat cu aproximativ 8,8%. Aceasta vine in conditiile in care datele privind inflatia din zona euro au incetinit peste asteptari…

- Cea mai mare parte a sectoarelor si burselor majore au consemnat o evolutie pozitiva. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate de actiunile companiilor producatoare de bunuri pentru locuinte, de 1,9%, in timp ce actiunile companiilor miniere au coborat cu 0,3%. Actiunile companiilor de asigurari…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 0,9%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile companiilor din sectorul de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 2,7%, in timp ce actiunile companiilor de utilitati au crescut…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1,2%, dupa ce a scazut la cel mai redus nivel de la inceputul lunii aprilie, in trei sesiuni cu evolutii negative. Toate sectoarele au incheiat tranzactiile de vineri in teritoriu pozitiv. Actiunile tehnologice au urcat cu 3% si cele miniere cu 2,5%. Investitorii…

- Sondajul publicat vineri de Universitatea din Michigan a aratat, de asemenea, ca asteptarile inflationiste pe termen lung ale consumatorilor au crescut in aceasta luna la cel mai ridicat nivel din 2011, o veste proasta pentru Rezerva Federala, dupa ce a semnalat saptamana trecuta ca ar putea intrerupe…