Burse de pana la 100.000 de euro la programul Executive MBA Bucharest oferit de cea mai mare universitate de business din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Estuar a lansat „4medicALL”, o linie telefonica gratuita pentru consilierea psihologica apersonalului medical și paraedical, iar Guvernul a lansat platforma online „COVID-19 Știri oficiale” care conține doar informații din surse sigure, actualizate. Vin valuri, valuri, știri cu medici din…

- 25 de finalisti, alesi dintre cei 370 de participanti ai tarilor din Europa de Sud-Est, au participat la Competitia Globala “CEO Challenge 2020”, organizata la Atena, pe 27 si 28 februarie. Competitia, ajunsa acum la cea de-a 5-a editie, isi propune sa testeze capacitatea participantilor de a realiza…

- Elevii care participa la concursuri internationale, dar si cei care studiaza cu burse Erasmus, pot pleca in alte tari. Tinerii care se intorc din tarile afectate de coronavirus sunt luati in evidenta. Autoritatile fac apel la responsabilitate si le cer parintilor sa respecte recomandarile si sa anunte…

- Sibiul s-a clasat pe locul sase in competitia pentru cele mai bune destinatii turistice europene ale anului 2020, concurs organizat de catre de Asociatia European Best Destinations si de Primaria Municipiului, potrivit unui comunicat de presa. "Sibiul a obtinut un rezultat frumos si confirmam…

- Din 15 ianuarie si pana in 5 februarie Sibiul a participat in competitia pentru cele mai bune destinatii turistice europene ale anului 2020, o oportunitate pentru orasul nostru de a fi promovat si de a deveni mai vizibil prin intreaga campanie de comunicare organizata de Asociatia European Best Destinations,…

- Rafael Nadal (Spania; 1 ATP) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Mare Șlem, Australian Open, dupa un meci foarte intens cu Nick Kyrgios (Australia; 26 ATP). Ibericul s-a impus, la capatul unui meci de 3 ore și 42 de minute, in 4 seturi, cu scorul 6-3; 3-6; 7-6(6); 7-6(4), scrie…

- Emisiunea este despre recunoașterea personajelor din spatele maștilor. Mai precis, celebritațile evolueaza pe scena costumate din cap pana in picioare in diverse personaje, iar un juriu trebuie sa ghiceasca vedeta din spatele maștii. Un alt jurnalist cunoscut va intra in politica. Dan Negru…

- Lotul echipei Dinamo București a plecat in aceasta dimineața in Spania pentru a efectua cantonamentul de iarna. Dynamo Dresda, Bochum (ambele din Germania), Osijek (Croația) și Krasnodar (Rusia) sunt adversarii dinamoviștilor in partidele amicale din Spania. ...