Chirurgia ortopedică și traumatologia sportivă Traumatologia sportiva in spitalele private ale PremiQaMed Group (youtube.com) Tradiția medicala a Vienei implica doua personalitați istorice, Adolf Lorenz și Lorenz Bohler, care au fondat atat ortopedia, cat și chirurgia traumatologica moderna. Aceasta tradiție este inca puternica in spitalele din Viena din Grupul PremiQaMed, unde cele mai avansate intervenții chirurgicale de traumatologie și ortopedie sunt efectuate de specialiști de renume internațional. Șansele de a corecta problemele sistemului musculo-scheletic sunt mai bune ca niciodata. Datorita procedurilor moderne de diagnosticare, cauzele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

