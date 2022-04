BURLEANU, reales șef al FRF! Nu s-a consemnat nici măcar un vot împotrivă Razvan Burleanu, singurul candidat, a fost reales, marti, in unanimitate de voturi, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal pentru un nou mandat de patru ani. “FRF are nevoie in continuare de fiecare dintre noi. Speranta este ca putem impreuna sa impingem Romania la cel mai bun nivel al sau. Misiunea noastra este sa facem fotbalul mai bun” , a declarat Burleanu, dupa ce a fost reales. Inainte de a fi reales, Burleanu a spus: “Mi-as fi dorit sa am un contracandidat, sa dezbatem idei si optiuni, sa avem contraargumente. Singurul lucru pe care il extrag este ca aratam unitate si determinare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

