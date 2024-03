Platforma „România Renaște” angajează Președinte: o oportunitate pentru lideri vizionari Platforma „Romania Renaște” a facut un anunț indrazneț – cauta un președinte care sa conduca țara cu viziune și competența. Intr-un comunicat recent, platforma a postat un anunț de angajare pentru postul de președinte, specificand ca un candidat ideal ar trebui sa fie un lider vizionar, cu experiența in funcții de conducere, preferabil in afara politicii romanești. Calitați cautate Anunțul subliniaza ca platforma cauta un lider cu o cariera reala și realizari intr-un domeniu, respectat nu doar in țara, ci și in strainatate. Candidatul ar trebui sa nu fie legat de niciun partid politic și sa fie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

