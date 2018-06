Bunurile confiscate de la fostul premier au fost evaluate la 234 de milioane de euro

"Costul total al tuturor bunurilor, pretul cu amanuntul, va ajunge la intre 910 milioane si 1,1 miliarde de ringgit", a declarat seful Departamentului pentru criminalitatea financiara intr-o conferinta de presa, ceea ce este echivalentul a 194 milioane euro si, respectiv, 234 milioane de euro.



Bunurile confiscate anterior fusesera evaluate la 116 de milioane de ringgit (24 de milioane de euro) in numerar in 26 de devize, circa 12.000 de bijuterii, sute de genti de mana de branduri mari, precum si multe ceasuri. potrivit Agerpres.



In luna mai, politia a dezvaluit ca a confiscat…