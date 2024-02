Percheziții în Banat. Bijuterii, parfumuri și haine contrafăcute, în valoare de 3 milioane de lei, confiscate de polițiști Polițiștii din Caraș-Severin au facut luni doua percheziții domiciliare in localitatea Oțelu Roșu la persoane banuite de evaziune fiscala și contrafacerea unor marfuri. Potrivit anchetatorilor, din cercetari a rezultat ca suspecții ar fi achiziționat bijuterii din metal galben și alb, parfumuri, articole de imbracaminte și țigarete netimbrate, cu scopul de a le comercializa ulterior catre […] Articolul Percheziții in Banat. Bijuterii, parfumuri și haine contrafacute, in valoare de 3 milioane de lei, confiscate de polițiști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de vineri, 23 februarie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – IPJ Suceava, au desfașurat o ampla acțiune pentru punerea in executare a cinci mandate de percheziție domiciliara in orașul Gura Humorului la locuințele unor persoane, la puncte de lucru…

- Politistii au dat in ultimele 24 de ore, la nivel national, amenzi in valoare de peste 4,2 milioane de lei.Reprezentantii Politiei Romane au anuntat duminica, faptul ca in ultimele 24 de ore, politistii au actionat, la nivel national, pentru a preveni faptele antisociale, organizand 498 de actiuni si…

- Peste 1.400 de parfumuri, toate purtand insemnele unor firme consacrate și care prezentau suspiciuni de contrafacere au fost descoperite in PTF Giurgiu in urma unui control asupra unui autocamion ce transporta bunuri in regim de coletarie, informeaza Poli

- Apartamentul unei presupuse clarvazatoare din Ilfov a fost jefuita, iar hotii au fost prinsi abia dupa mai bine de o luna. Doi barbati, de 33 si 38 de ani, au furat bani si bijuterii in valoare totala de 300.000 de lei, din locuinta femeii, aflata in orașul Bragadiru. Proprietara apartamentului, care…

- Haine contrafacute, in valoare de peste 10.000 de lei, confiscate de polițiștii din Alba, la Campeni. Ce au descoperit oamenii legii Haine contrafacute, in valoare de peste 10.000 de lei, confiscate de polițiștii din Alba, la Campeni. Ce au descoperit oamenii legii La data de 04 ianuarie 2024, polițiștii…

- La data de 4 ianuarie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au indisponibilizat, in vederea confiscarii, 164 de articole vestimentare, in valoare de 10.304 lei, in urma unui control efectuat la un magazin din Campeni.…

- Poliția de Frontiera Romana a confiscat bunuri contrafacute in valoare de peste 290 de milioane de lei in primele 11 luni ale anului 2023 Poliția de Frontiera Romana a confiscat bunuri contrafacute in valoare de peste 290 de milioane de lei in primele 11 luni ale anului 2023 Poliția de Frontiera Romana…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, intr un autocar sosit din Turcia parfumuri in valoare de 160.000 lei, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute.Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a…