Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat ordinul de incepere a lucrarilor gazoductului Tuzla - Podișor, o investiție majora a Romaniei pentru exploatarea și valorificarea gazelor naturale din Marea Neagra.

- Circulația rutiera pe Transalpina, cel mai inalt drum din Romania, va fi redeschisa de vineri, 16 iunie, de la ora 8.00, dupa ce o comisie a inspectat condițiile privind siguranța circulației, a anunțat Cristian Pistol, directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.„Comisia…

- Peste 400 de km de cai ferate vor fi reabilitate de I.S „Calea Ferata din Moldova” (CFM) in parteneriat cu specialiștii ucraineni de la „Ukrzaliznytsia”. Un Memorandum in acest sens a fost semnat pe 31 mai curent la Vinnița de catre directorul CFM, Oleg Tofilat, și reprezentanții „Ukrzaliznytsia”, transmite…

- Peste 400 de km de cai ferate vor fi reabilitate de I.S „Calea Ferata din Moldova” (CFM) in parteneriat cu specialiștii ucraineni de la „Ukrzaliznytsia”. Un Memorandum in acest sens a fost semnat pe 31 mai curent la Vinnița de catre directorul CFM, Oleg Tofilat, și reprezentanții „Ukrzaliznytsia”, transmite…

- Litoralul pentru toti a inceput. cu stangul. Preturile sunt mici, dar obstacolele – mari. Ca sa ajunga la cazare sau pe plaja, turistii trebuie sa treaca proba rabdarii printre utilaje de constructie si muncitori. Tot orasul Constanta e un santier, iar in statiuni sunetul bormasinilor alunga orice poezie.…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean a declarat ca pentru realizarea Podului Giurgiu Ruse II trebuie construita o companie de proiect intre Romania si Bulgaria, care sa poata propune acest proiect comun. „Pentru podul Giurgiu-Ruse, acesta este un proiect sustinut si de Comisia Europeana.…

- Mai sunt doar cateva zile in care pot fi depuse oferte pentru sectoarele de plaja de la Marea Neagra, care au ramas neatribuite, dupa prima runda de licitații, anunța Administratia Nationala „Apele Romane”. La acest moment, este in plina desfasurare etapa a II-a de licitatie publica privind inchirierea…

- De ceva timp, problema adancirii canalului Bastroe a fost acoperita mediatic de scandalul invadarii pieței de cereale venite din Ucraina, dar, din pacate niciun oficial roman n-a clarificat care este poziția Comisiei Europene vis a vis de Bastroe. ”Comisia Europeana nu a informat Ucraina cu privire…