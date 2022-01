Ministerul Afacerilor Externe (MAE) respinge drept inoportune si lipsite de orice fundament declaratiile ministerului de Externe al Federatiei Ruse privind prezenta militara aliata pe Flancul Estic al NATO. “Solicitarea ca postura fortelor NATO in toate statele Aliantei care au aderat dupa 1997, inclusiv trupe, sa fie redusa conform cerintelor Moscovei figureaza deja in propunerile Rusiei […] The post Bucureștiul, replica pentru Moscova. “Solicitarea ministrului rus de externe este inadmisibila” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .