București: au început lucrările de refacere a trotuarelor din zona Pieței Unirii Administrația Strazilor din București a inceput lucrarile de refacere a trotuarelor din zona Pieței Unirii, o zona intens circulata. Primarul general Nicușor Dan a anunțat ca lucrarile vizeaza trotuarele de la Piata Unirii, pe strada Halelor, o zona intens circulata, care necesita reparatii urgente. Administratia Strazilor Bucuresti repara trotuarul, prin scoaterea si inlocuirea pavelelor de granit deteriorate, potrivit jurnalul.ro . La București are loc o refacere a trotuarelor din zona Pieței Unirii, dar mai sunt și alte zone unde se lucreaza Primarul susține ca sunt in lucru proiecte care vizeaza… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

