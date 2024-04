Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat ca programul „Strazi deschise” va fi reluat, iar Calea Victoriei va redeveni pietonala in acest sfarsit de saptamana, pe 6 si 7 aprilie. „Incepe cel mai mare eveniment outdoor din Bucuresti, ‘Strazi deschise, Bucuresti – Promenada urbana’ care transforma,…

- Guvernul german a inceput sa se gindeasca la achiziționarea propriilor arme nucleare. Aceasta posibilitate a inceput sa fie analizata din cauza șanselor tot mari ca Donald Trump sa revina la Casa Alba. Potrivit Kommersant, in acest moment exista doua scenarii de baza – semnarea garanțiilor de securitate…

- In mediul online a fost publicat un videoclip interesant de arhiva, care astazi pare ca a fost realizat intr-un univers paralel. Este vorba despre parada din Piața Roșie din Moscova in cinstea celei de-a 65-a aniversari a Marii Victorii, la care au participat 11.335 de militari ai Forțelor Armate ale…

- Candidatura premierului olandez Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO este susținuta, potrivit Reuters, de 20 dintre cele 31 de state membre, dintre care nu lipsesc marile puteri SUA, Marea Britanie, Franța și Germania. Marți, președintele Romaniei Klaus Iohannis a anunțat ca il contracandideaza…

- Politistii l-au saltat pe agresor in cazul atacului din weekend din Centrul Vechi al Capitalei. Ar fi vorba despre un cetatean strain, care s-ar fi certat cu victima, o dama de companie. Tanara in varsta de 25 de ani a fost gasita desfigurata, intr-o scara de bloc. Femeia este internata in continuare…

- Ministrii de externe ai celor mai industrializate sapte natiuni din lume (G7) au indemnat sambata Rusia "sa nu depaseasca anumite limite in spatiu", dupa ce Washingtonul a avertizat asupra "amenintarii grave" pe care o reprezinta dezvoltarea de catre Moscova a unei arme impotriva satelitilor in spatiu,…

- O manastire romaneasca situata pe teritoriul Elveției a șocat opinia publica! Jurnaliștii de la publicația Tages-Anzeiger au ramas cu gura cascata atunci cand au vazut ce afaceri invart calugarițele de la Manastirea Protecției Maicii Domnului, din satul Les Sciernes-d’Albeuve! Așadar, ancheta jurnalistica…

- Nikita a trecut prin momente de coșmar, seara trecuta. Cunoscuta vedeta a fost implicata intr-o altercație in timp ce se plimba alaturi de un prieten prin Centrul Vechi al Capitalei. Atat ea, cat și amicul ei, un artist ce locuiește in Franța, au fost batuți cu pumnii și picioarele. Amandoi au ajuns…