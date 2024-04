Germania urmeaza sa fie data in judecata de Comisia Europeana, intr-un proces mult așteptat de vecinii sai, potrivit unor informații ale unor surse citate de Reuters. Motivul il reprezinta așa-zisa ”taxa de neutralitate”. Germania ar putea fi data in judecata de Comisia Europeana Așadar, Germania se pare ca va fi acționata in justiție de Comisia […] The post Bubuie justiția și piața de energie! Germania intra in conflict cu Comisia Europeana appeared first on Puterea.ro .