- Sute de vase fluviale cu propulsie proprie sau fara sunt retinute pe tronsonul romano-bulgar al Dunarii din cauza nivelului scazut al apei, a declarat luni, pentru BTA, Ivan Zhekov, seful Directiei de supraveghere fluviala Ruse, din cadrul Agentiei pentru Administratie Marina. Exista 20 de praguri pe…

- Autoritatile din Romania si Bulgaria fac eforturi sa mentina navigatia pe Dunare, in conditiile in care nivelul fluviului a scazut foarte mult. In acest moment, o draga a Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos lucreaza in dreptul portului bulgaresc Belene, intre orasele romanesti Turnu Magurele si…

- In localitatea Calarasi din sudul judetul Dolj mai exista o singura fantana cu apa potabila, susține primarul comunei Sorin Sandu, care atrage atenția ca jumatate din fantani au secat si sunt otravite cu nitriti si nitrati. „Este o situatie exceptionala, avand in vedere ca acum debitul Dunarii este…

- Sunt patru judete unde nu se mai poate iriga, respectiv in Olt, Dolj, Teleorman si Braila, din cauza nivelului scazut al Dunarii. Anul acesta s-au irigat peste un milion de hectare prin norme succesive de irigatii. Avem o situatie buna din punct de vedere al starii de vegetatie la culturile aflate…

- Societatea care asigura traversarea Dunarii la Galati, SC Navrom Bac SRL a anuntat ca din cauza nivelului scazut al apei nu mai poate asigura un program fix de traversare si ca nu mai este posibila traversarea mijloacelor auto lungi si cu garda joasa. "Anunt important! Din cauza nivelului extrem de…

- Situația infracționala din Ucraina s-a imbunatațit, odata cu izbucnirea razboiului. Pe fondul restricțiilor impuse incepand cu 24 februarie, numarul infracțiunilor a scazut in medie cu 25 %, a transmis consilierul ministrului afacerilor interne, Vadim Denisenko, citat de agenția ucraineana de presa…