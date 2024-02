Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe unitati spitalicesti din tara au fost tinta unui atac cibernetic in dimineata de 12 februarie, din primele date fiind vorba despre un atac de tip ransomware. Deocamdata nu se stie despre cate spitale este vorba la nivel national, cert fiind faptul ca nu este nici unul din Neamt. „La nivelul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca in Romania sunt inregistrate anual intre 25 și 35 de cazuri de malarie, toate fiind cazuri de “import”. El a subliniat importanța consultarii datelor de la Institutul Național de Sanatate Publica, de la Direcțiile de Sanatate Publica și de la medici…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca numarul cazurilor de viroze respiratorii va reveni la normal pana la sfarsitul lunii februarie, dar pana atunci va mai exista o usoara crestere.

- Protestele din ultimele saptamani ale angajatilor Directiei de Sanatate Publica Neamt nu au dat niciun rezultat. Astazi, 11 decembrie, la ora ora 11:00, angajații au incetat lucrul si au iesit, din nou, in fata institutiei pentru a-si striga nemultumirea fata de salariile mici. De aceasta data insa,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Timisoara, ca in situatia in care nu mai exista acoperire vaccinala, pot reaparea si alte boli infectioase contagioase, considerate eradicate, in afara de rujeola pentru care s-a declarat oficial epidemie, in tara noastra, potrivit Agerpres.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, trage un semnal de alarma! Acesta a explicat de la ce a pornit epidemia de rujeola in Romania, de fapt. Iata ce declarații a facut, dar și ce ii indeamna pe romani!

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a avertizat joi ca in situatia in care nu mai exista acoperire vaccinala, pot reaparea si alte boli infectioase contagioase, considerate eradicate, in afara de rujeola pentru care s-a declarat oficial epidemie, in tara noastra. Rafila a spus ca vaccinurile au…

- Ministrul Sanatații a declarat epidemie de rujeola la nivel național, numarul de cazuri inregistrate la nivel național apropiindu-se se 2.000. In 29 de județe din țara s-au inregistrat cazuri de rujeola, inclusiv Bistrița-Nasaud. Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola la nivel național,…