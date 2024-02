Stiri pe aceeasi tema

- Infectiile respiratorii nu mai sunt in crestere si cel putin la nivel national se constata o stabilizare a situatiei. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca preconizeaza ca pe finalul lunii februarie cazurile sa poata fi gestionate de sistemul de sanatate. In ce priveste epidemia de rujeola,…

- Judetul Brasov ocupa locul al doilea la nivel național, in privința incidenței rujeolei, iar acoperirea vaccinala in randul copiilor este redusa. Prefectul judetului Brasov, Mihai Catalin Vasii, a convocat astazi o intalnire cu conducerea Direcției de Sanatate Publica (DSP) Brașov și cu primarii și…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica anunța ca monitorizeaza situația epidemiologica prin rujeola, fiecare caz suspect fiind raportat și supus investigațiilor de laborator. Astfel, in rezultatul analizelor efectuate in Laboratorul ANSP, instituția menționeaza ca nu s-a confirmat prezența infecției…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in ultima saptamana, au fost raportate 445 de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, potrivit Agerpres. Conform INSP, daca pana la data de 10 decembrie (1 ianuarie – 10 decembrie 2023) fusesera notificate 2.010 cazuri confirmate cu rujeola in…

- Ministerul Sanatații a declarat, in data de 5 decembrie, epidemie de rujeola la nivel național, in situația in care avem aproape 2.000 de cazuri de imbolnaviri la nivel național, in 29 de județe. Rujeola este o boala infecțioasa, care se transmite foarte ușor mai ales la copiii nevaccinați, uneori evoluția…

- Sase cazuri de rujeola au fost confirmate in judetul Botosani, a declarat, miercuri, epidemiologul sef al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Irina Alecu. Potrivit sursei citate, cinci dintre cazurile de rujeola sunt inregistrate in randul copiilor, iar unul la un adult. Autoritatile sanitare…

- Ministerul Sanatații a declarat, marți, epidemie de rujeola la nivel național, in urma creșterii cazurilor de infectare, precum și a numarului de spitalizari. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat, in direct la Digi24, ca declararea epidemiei inseamna ca pe termen limitat se face vaccinarea…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca un numar de 1.855 de cazuri confirmate cu rujeola in Romania au fost raportate in perioada 1 ianuarie 30 noiembrie 2023.Potrivit INSP, dntre acestea, 213 s au inregistrat doar in Bucuresti.De asemenea, in saptamana 24 30 noiembrie s au raportat la nivel…