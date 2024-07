Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca harghiteni au sanctionat, in cursul lunii iunie, 76 de angajatori in urma unor controale derulate in domeniul relatiilor de munca si munca nedeclarata si in cel al securitatii si sanatatii in munca. La 4 dintre angajatori au fost depistate si 4 persoane care lucrau fara forme legale…

- Calitatea apelor naturale de imbaiere din zonele amenajate de autoritatile locale si verificate de Directia de Sanatate Publica DSP din judetul Tulcea este excelenta, arata rapoartele facute publice pe site ul institutiei.Iata zonele amenajate de autoritatile locale cu ape naturale a caror calitate…

- Apa din peste 70 la suta din fintinile din țara nu este sigura pentru consum si nu corespunde normelor sanitare, avertizeaza specialiștii de la Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP). Situația se poate inrautați dupa ploile abundente din ultima perioada. Pentru a evita riscurile de sanatate,…

- FOTO: Statia de epurare a apelor uzate Dorohoi, verificata de inspectorii de la Garda de Mediu din cauza mirosului greu Citește FOTO: Statia de epurare a apelor uzate Dorohoi, verificata de inspectorii de la Garda de Mediu din cauza mirosului greu in Botosani24.ro .

- Copiii au inceput sa se simta rau pe rand, in timpul orelor de curs, și au ajuns la cabinetul medical al școlii. Medicul este cel care a sunat la 112, iar elevii au fost preluați de la școala cu mai multe ambulanțe și transportați la spitalul de Boli Infecțioase.Doctorii spun ca ar fi vorba de o enterocolita…

- Inspectoratul pentru Protecția Mediului a primit astazi 10 binocluri, care au fost repartizate inspectorilor de mediu din cadrul Direcției control resurse cinegetice și piscicole și a Direcției control fond forestier, spații verzi și arii naturale protejate. Aceasta donație a fost posibila datorita…

- Șase din cele șapte comune vasluiene care, in 2023, nu au beneficiat de serviciile unui medic de familie au aceeași problema și anul acesta, potrivit Direcției de Sanatate Publica. Peste zece mii de persoane sunt nevoite sa strabata zeci de kilometri dus-intors pana la cele mai apropiate cabinete medicale…

- Dupa aproape 15 ore de audieri la DNA, fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, generalul SRI Dumitru Dumbrava, fostul sef al Directiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbrava, precum si avocatul Doru Traila au fost plasati sub control judiciar. In acest caz, plangerea a fost depusa de omul de…