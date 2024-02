Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a unui restaurant din Michigan, a fost concediata dupa ce a primit un bacșiș de 10.000 de dolari. Femeia iși dorea sa imparta banii cu ceilalți colegi, dar a creat o situație tensionata intre aceștia. Conducerea a luat o decizie dractica, ducand la concedierea sa.

- O chelnerița din Michigan, care a primit un bacșis de 10.000 de dolari pentru o nota de plata de 32,43 de dolari, a fost concediata dupa ce a imparțit suma generoasa cu colegii ei, potrivit The Independent . Linsey Boyd a fost concediata de la Mason Jar Cafe din Michigan dupa ce a imparțit cu colegii…

- O chelnerița care a primit un bacșiș de 10.000 de dolari pentru o nota de plata de 32,43 dolari a fost concediata dupa ce a imparțit suma generoasa cu colegii ei, relateaza The Independent.

- O femeie de serviciu a dat in judecata o importanta firma de avocatura din Londra, dupa ce a fost concediata pentru ca a mancat un sandviș cu ton, ramas pe un platou, intr-o sala de ședințe, scrie The Guardian. Gabriela Rodriguez, originara din Ecuador, lucra de doi ani ca femeie de serviciu la firma…

- Pantofi aurii cu talpa inalta, cu un detaliu al steagului american pe spate, sunt vanduti sub numele de Never Surrender High-Tops la pretul de 399 de dolari pe un nou site care vinde, de asemenea, apa de colonie si parfumul Victory47 marca Trump la pretul de 99 de dolari sticla. Trump ar fi cel de-al...…

- Intr-o perioada in care interacționam tot mai puțin fața in fața, ascunși in spatele ecranelor, jocurile de societate aduc impreuna oameni care nu se cunosc. In locurile in care sunt organizate seri de board games nu ajung doar grupuri de amici. Merg acolo și cei dornici sa cunoasca lume, iar in jurul…

- O femeie in varsta din China a decis sa-și lase averea de 2,8 milioane de dolari cainilor și pisicilor sale, in locul sa le-o dea copiilor sai, deoarece aceștia nu au vizitat-o niciodata cand era bolnava. Femeia este din Shanghai și are numele de familie Liu. Ea și-a schimbat testamentul deoarece copiii…

- Prețurile practicate de comercianții de pe Aeroportul Otopeni au fost mereu mult mai mari decat cele ale magazinelor obișnuite in oraș. Scumpirile din ultimele luni nu au ocolit nici aceasta locație. Astfel ca s-a ajuns ca un sendviș, o cafea și o sticla de apa sa coste aproape cat un bilet de avion…