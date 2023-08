Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara e campioana europeana universitara la volei masculin dupa ce s-a impus in finala cu Universitatea din Rostock, scor 3-0, in cadrul competitiei de volei dedicate universitatilor, desfasurata la Braga, in Portugalia. CSU UVT Timișoara – Volei a fost singura echipa non-germana…

- Piete24 impreuna cu Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara va organiza in data de 23.07.2023 in cadrul Agrovillage, festivalul dedicat exclusiv tomatelor, de altfel cunoscute in Banat, paradaise. „De mult ne-am propus un festival care sa celebreze una din top preferate legume…

- Maestrul coregraf Toma Frențescu, un adevarat simbol al artei populare din Banat, a murit astazi. Nascut la 13 septembrie 1947, in localitatea carasana Borlova, Toma Frentescu este absolvent al Facultatii de Fizica si Chimie a Universitatii din Timisoara, promotia 1968. In perioada 1974–1981 a urmat…

- Vrei sa devii student al Universitații „Dunarea de Jos‟ din Galați (UDJG)? Atunci, hai la admitere. Prima etapa de inscriere a candidaților va fi organizata in prima saptamana din luna iulie a acestui an. Reprezentanții universitații anunța ca pentru admiterea din acest an sunt disponibile 1.520 de…

- Cea de-a XI-a expoziție din cadrul proiectului intitulat „Colecții și colecționari din Romania” și intitulat „Zestre stramoșeasca” prezinta costume tradiționale din diferite zone ale țarii, reunite in colecția Florinei Jinga și va avea vernisajul vineri, 30 iunie, la ora 12:00, la Muzeul Satului Banațean,…

- Asociația Culturala Arte-Factum și artistul Mihai Donici inaugureaza astazi, 8 iunie, expoziția „Așteptandu-l pe Brancuși”, cu 20 de etnosculpturi din artefacte vechi care prefigureaza lumea formelor lui Brancuși, care vor fi expuse in Piața Unirii, intre orele 19:00 și 22:00. Proiectul se va desfașura…

- Universitatea de Vest din Timișoara, alaturi de Federația Naționala de Fotbal, au formalizat astazi un acord de colaborare pentru dezvoltarea unui Centru regional de licențiere UEFA (B și C) și pentru realizarea de programe și proiecte sportive, educaționale și de cercetare in comun. Acordul a fost…

- La doua saptamani de la deschiderea oficiala a proiectului „dupa SCULPTURA/SCULPTURA dupa”, fundația Interart Triade și Attila Kim ofera timișorenilor și vizitatorilor orașului un al doilea performance inedit al proiectului. In 18 mai, la ora 18:00, in spațiul Performances de la etajul Cazarmei U, artista…