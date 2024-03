Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon Jr. NBA League Romania este gata de start! Primul eveniment este draft-ul Conferinței de Vest a Jr. NBA League Romania Nord, iar evenimentul va avea loc luni, la Universitatea de Vest din Timișoara, in prezența a doi ambasadori NBA. Cu aceasta ocazie, școlile participante iși vor afla titulatura…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este angajata de la inceputul acestui an in desfașurarea programului integrat „UVT pentru elevi”, in cadrul parteneriatului pe care il dezvolta cu mediu preuniversitar. Amplul program se adreseaza elevilor din intreaga țara și este format din Prin intermediul…

- Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara aduce in discuție Inteligența Articiala in agribusiness. In premiera, vineri, 9 februarie 2024, de la ora 10,00, la Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara (USVT) se va desfașura conferința cu tema Digitalizarea…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) revine și in acest an universitar cu un amplu program de sprijin pentru elevii din intreaga țara, format din sesiuni de pregatire pentru examenul de bacalaureat, concursuri dedicate elevilor, webinare de dezvoltare personala și consiliere individuala in cariera.…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) continua și in acest an activitațile și proiectele de diplomație academica. Seria de conferințe „Ambasadori la UVT” revine și in acest an cu un invitat de prestigiu. ES dl. Nicolas Warnery, Ambasadorul Republicii Franceze in Romania. „Va invitam sa luați parte…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) revine și in acest an universitar cu un amplu program de sprijin pentru elevii din intreaga țara, format din sesiuni de pregatire pentru examenul de bacalaureat, concursuri dedicate elevilor, webinare de dezvoltare personala și consiliere individuala in cariera.…

- Universitatea de Vest din Timișoara a inaugurat astazi Institutului de Cercetari Avansate de Mediu – ICAM, instituție de cercetare la standarde internaționale. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – cod SMIS 106343.…

- Universitatea de Vest din Timișoara reconfirma poziția sa in prima grupa a clor mai bine cotate universitați romanești, conform top-ului oferit prin rezultatele Metaranking-ului Universitar ediția 2023, reușind sa se claseze pe poziția a șasea la nivel național, cu un rezultat de 11 puncte obținut in…